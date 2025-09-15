L' omicidio alla Noce rintracciato il presunto killer | si tratta di un parente della vittima
Rintracciato il presunto autore dell'omicidio della Noce. Dopo ore di serrate indagini, tra l'acquisizione di testimonianze e le immagini riprese da alcune telecamere, gli investigatori della squadra mobile hanno rintracciato l'uomo che avrebbe sparato a Stefano Gaglio (39 anni il prossimo 30. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - noce
Laura M. Drake Omicidio con un Pizzico di Noce Moscata: I Misteri di Whisper Hollow Libro 1 vol 1 Panoramica del libro Le piccole città possono essere letali. Rilevare la libreria di sua nonna è per Harper Coleman l’occasione per cancellare definitivamente d - facebook.com Vai su Facebook
Tentato omicidio in un parco a Bologna, arrestate tre persone - Gli investigatori della squadra Mobile di Bologna hanno rintracciato tre degli otto destinatari della misura cautelare in carcere emessa per il tentato omicidio ai danni di un 20enne tunisino avvenuto ... Lo riporta ansa.it
Omicidio a Melito, l'ispettore di polizia Ciro Luongo ucciso dal figlio della compagna: preso il killer - Aveva 58 anni ed era un ispettore di polizia Ciro Luongo, l'uomo trovato morto nella sua abitazione a Viale delle Margherite a Melito di Napoli. Da ilmattino.it