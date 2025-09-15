L' Officina dell' arte omaggia il pittore cesenate Gaudio Serra con una retrospettiva di opere inedite
A dieci anni dalla scomparsa, il noto pittore cesenate Gaudio Serra viene ricordato sabato 20 settembre con una mostra-incontro promossi dall’Officina dell’Arte di Cesena. "E’ un ricordo sentito e rispettoso - afferma Angelo Fusconi, responsabile dell’Officina - quello che rivolgiamo oggi a Serra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: officina - arte
Officina della Scultura. Straordinari parchi di arte ambientale
Officina Arte e Cultura - facebook.com Vai su Facebook
Omaggio all’arte di Galeotti, uno dei più importanti pittori naïf - Mostra dedicata al pittore naïf Francesco Galeotti a Brisighella, inaugurazione oggi alle 16. ilrestodelcarlino.it scrive
al pittore Altobello Melone - 30 nella Galleria dei Vescovi del Palazzo vescovile di Cremona, il Museo Diocesano ospiterà la presentazione del volume “Altobello Melone. Secondo cremonaoggi.it