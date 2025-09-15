Locatelli | La vittoria contro l’Inter ci dà entusiasmo La Juve è compatta ora…

Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, sulla vittoria dei bianconeri contro l’Inter in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Manuel Locatelli  ha parlato in conferenza stampa in vista di  Juve -Borussia Dortmund, tornando sulla vittoria contro l’ Inter. CLIMA NELLO SPOGLIATOIO –   «Arriviamo molto carichi, l’Inter ci ha lasciato molto entusiasmo, vincere è stato bellissimo. Siamo carichi, fiduciosi, ci sarà una bellissima atmosfera. Sentire quella musichetta sarà speciale». JUVE PIU’ FORTE DELL’ANNO SCORSO –   «Son passate tre partite quindi fare questa valutazione è difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com

