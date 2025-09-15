Locatelli Juve e i compiti da capitano | Sono orgoglioso di esserlo supera tutti i miei sogni da bambino Cerco di essere un esempio e…

Locatelli Juve e i compiti da capitano: tutte le dichiarazioni del centrocampista bianconero in conferenza stampa. La Juventus ha ritrovato un leader nel cuore del suo centrocampo: Manuel Locatelli. In conferenza stampa, il giocatore ha parlato con grande emozione del suo ruolo di capitano, descrivendo la responsabilità non come un semplice onere, ma come un sogno diventato realtà. Le sue parole hanno trasmesso un forte senso di orgoglio e appartenenza, un legame profondo con i colori bianconeri che ha radici lontane. La fascia al braccio, per lui, è molto più di un simbolo. Locatelli ha messo in chiaro che essere capitano non significa solo indossare la fascia, ma soprattutto essere un punto di riferimento per i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli Juve e i compiti da capitano: «Sono orgoglioso di esserlo, supera tutti i miei sogni da bambino. Cerco di essere un esempio e…»

