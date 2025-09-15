Locatelli incoraggia la Juve verso la nuova Champions League | Il gruppo è sano ci alleniamo bene Vogliamo fare questa cosa davanti al nostro pubblico

Locatelli incoraggia la Juve verso la nuova Champions League: le parole del centrocampista bianconero. Alla vigilia del debutto in Champions League, il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato in conferenza stampa, affrontando il tema della passata edizione del torneo e le ambizioni per la nuova stagione. Le sue parole hanno trasmesso la determinazione e l’unità di un gruppo che ha voglia di rifarsi dopo l’amarezza per l’eliminazione subita lo scorso anno. Il giocatore ha messo in chiaro che il passato è alle spalle e che la squadra è pronta a vivere questa nuova avventura con un approccio totalmente rinnovato e positivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Locatelli incoraggia la Juve verso la nuova Champions League: «Il gruppo è sano, ci alleniamo bene. Vogliamo fare questa cosa davanti al nostro pubblico»

Conferenza stampa Tudor Locatelli pre Juve Borussia Dortmund: il VIDEO con le parole del tecnico croato e del centrocampista bianconero - Conferenza stampa Tudor Locatelli pre Juve Borussia Dortmund: il VIDEO con le parole del tecnico croato e del centrocampista alla vigilia della sfida

Juve, Locatelli: "Siamo carichi e vogliamo partire bene in Champions" - Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata di Champions League in programma domani alle 21.

