Locatelli incoraggia la Juve verso la nuova Champions League | Il gruppo è sano ci alleniamo bene Vogliamo fare questa cosa davanti al nostro pubblico

Locatelli incoraggia la Juve verso la nuova Champions League: le parole del centrocampista bianconero. Alla vigilia del debutto in Champions League, il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato in conferenza stampa, affrontando il tema della passata edizione del torneo e le ambizioni per la nuova stagione. Le sue parole hanno trasmesso la determinazione e l'unità di un gruppo che ha voglia di rifarsi dopo l'amarezza per l'eliminazione subita lo scorso anno. Il giocatore ha messo in chiaro che il passato è alle spalle e che la squadra è pronta a vivere questa nuova avventura con un approccio totalmente rinnovato e positivo.

