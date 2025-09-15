Locatelli in conferenza stampa prima di Juventus-Borussia Dortmund | La forza del gruppo è andare avanti e vincere la partita Dobbiamo continuare così
É la vigilia di Juventus-Borussia Dortmund. Oggi, come di consueto, nella sala stampa dell’Allianz Stadium, si è tenuta la conferenza stampa. A rispondere alle domande dei giornalisti, oltre all’allenatore bianconero Igor Tudor, si è presentato anche il capitano bianconero Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero ha iniziato ad analizzare la partita di domani contro i tedeschi: “Contro l’Inter abbiamo sbagliato alcune cose, credo che la forza del gruppo sia di andare avanti e provare a vincere la partita. Ci sarà una bellissima atmosfera. Ogni partita fa storia a sé, li abbiamo già incontrati in amichevole. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: locatelli - conferenza
Capitano Juve 2025/26, Tudor svela la gerarchia in conferenza: fascia a Locatelli, designati il vice capitano e tre alternative
Conferenza stampa Tudor e Locatelli pre Juve Borussia Dortmund LIVE: le sue dichiarazioni
Conferenza stampa Locatelli pre Juve Borussia Dortmund LIVE: le sue dichiarazioni
Igor Tudor e Manuel Locatelli in Conferenza Stampa alla vigilia di Juventus - Borussia Dortmund #ChampionsLeague #finoallafine #Juventus - X Vai su X
LOCATELLI: 260 MILIONI DI EURO PER EDUCATIVA SCOLASTICA, AUTONOMIA E COMUNICAZIONE STUDENTI CON DISABILITA’ ROMA, 11 SET – Intesa in Conferenza unificata per i decreti del Ministro per le Disabilità che assegnano 260 milioni di euro - facebook.com Vai su Facebook
Juve, Locatelli presenta la sfida al BVB: alle 16 la conferenza stampa - Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata di Champions League in programma domani alle 21. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Juve, Locatelli: "Siamo carichi. Tudor ha avuto il merito di unire il gruppo" - Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata di Champions League in programma domani alle 21. Riporta tuttomercatoweb.com