É la vigilia di Juventus-Borussia Dortmund. Oggi, come di consueto, nella sala stampa dell’Allianz Stadium, si è tenuta la conferenza stampa. A rispondere alle domande dei giornalisti, oltre all’allenatore bianconero Igor Tudor, si è presentato anche il capitano bianconero Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero ha iniziato ad analizzare la partita di domani contro i tedeschi: “Contro l’Inter abbiamo sbagliato alcune cose, credo che la forza del gruppo sia di andare avanti e provare a vincere la partita. Ci sarà una bellissima atmosfera. Ogni partita fa storia a sé, li abbiamo già incontrati in amichevole. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Locatelli in conferenza stampa prima di Juventus-Borussia Dortmund: “La forza del gruppo è andare avanti e vincere la partita. Dobbiamo continuare così”