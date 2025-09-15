Locatelli a Sky | Juventus-Inter? Tanta adrenalina c’è ancora Nel primo tempo non abbiamo…

Locatelli a Sky: «L’adrenalina è ancora alta, ma dobbiamo imparare dagli errori contro l’Inter». Manuel Locatelli ha parlato a Sky Sport in vista dell’esordio della Juventus in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista bianconero ha riflettuto sulla recente vittoria nel derby d’Italia contro l’ Inter, ma ha anche ammesso che la partita presenta ancora degli aspetti da migliorare, in particolare in vista degli impegni europei. «L’adrenalina c’è ancora anche perché poi inizia la Champions League, la competizione più bella. Giocare in casa è sempre bello e speciale, ci portiamo dentro ancora la gioia e l’entusiasmo per la vittoria nel derby d’Italia sabato», ha dichiarato Locatelli, che ha sottolineato come la squadra stia ancora assaporando la vittoria contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

