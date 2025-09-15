Lo sciatore Matteo Franzoso è morto | Non ha superato le conseguenze del trauma cranico Era caduto dopo un salto in allenamento

È morto a Santiago del Cile Matteo Franzoso, l’atleta 25enne in coma farmacologico per giorni dopo una brutta caduta durante un allenamento di sci a La Parva, località sulle Ande utilizzata in questo periodo dai velocisti azzurri. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica FISI e il Presidente federale. Franzoso non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, che si era creato dopo la caduta avvenuta sabato sulla pista a 50 km dalla capitale cilena. Il salto a velocità sostenuta e lo schianto. Secondo le prime ricostruzioni, lo sciatore genovese avrebbe perso il controllo dopo un salto a velocità sostenuta, finendo oltre le reti di protezione e scontrandosi contro una staccionata di legno. 🔗 Leggi su Open.online

