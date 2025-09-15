LIVE Italia-Cina BJK Cup 2025 in DIRETTA | Lucia Bronzetti nel primo singolare?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Cina Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del primo singolare del tie tra Italia e Cina, valido per i quarti di finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: le azzurre vogliono difendere il titolo conquistato lo scorso anno ed il loro cammino inizierà dalla sfida contro le padrone di casa, che a Shenzhen avranno tutto il pubblico dalla loro parte. Nel primo singolare scenderanno in campo le numero 2 di entrambe le formazioni: sulla carta, seguendo il ranking delle convocate, la sfida dovrebbe essere tra Lucia Bronzetti e Yuan Yue, anche se le azzurre possono contare anche su Elisabetta Cocciaretto, Tyra Caterina Grant e Sara Errani, mentre le cinesi potrebbero schierare anche una tra Zhang Shuai, Wang Xiyu e Jiang Xinyu. 🔗 Leggi su Oasport.it
