Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare del tie tra ITALIA e CIna, valido per accedere alla fase finale della Billie Jean King CUP 2025, per le azzurre sarà impegnata da favorita Jasmine PAOLINI! Inizia quindi la difesa alla coppa per Nazioni femminile del tennis, con l'Italia che torna da campionessa in carica e da 5 volte vincitrice di questo trofeo. Lo fa contro l'osticissima Cina, che però ha lasciato a piedi causa infortunio la sua numero uno Zheng Qinwen ed è costretta ad affrontare questo 'play off' per la fase finale con due singolariste sulla carta inferiori a quelle della Nazionale di Tathiana Garbin.

© Oasport.it - LIVE Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine Paolini favorita nel secondo singolare