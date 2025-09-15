LIVE Italia-Cina BJK Cup 2025 in DIRETTA | il doppio con Errani Paolini sarà decisivo?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE del terzo match di Billie Jean King Cup tra Italia e Cina, con le ragazze del capitano Tathiana Garbin che sfidano le padrone di casa per l’accesso in semifinale. La nazionale di Liu Feng, tuttavia, darà filo da torcere alle azzurre, con il doppio composto presumibilmente da Jasmine Paolini e Sara Errani che potrebbe essere decisivo. La sfida sarà davvero dura per le azzurre di Garbin, visto che la freschezza delle ragazze non sembra essere la stessa dell’ultima occasione in cui la Nazionale femminile di tennis è scesa in campo, ossia quando hanno trionfato nell’ultima BJK Cup, battendo la Slovacchia grazie a Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
