CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Dopo tre giorni molto positivi con ben quattro medaglie (Battocletti, Fabbri, Aouani e Palmisano) e tante finali conquistate dalla spedizione italiana, la rassegna iridata prosegue a Tokyo con un martedì molto ricco di eventi e ancora con tanti italiani protagonisti, che andranno a caccia di posti in finale e risultati di prestigio. La quarta giornata dei Mondiali di Tokyo apre i battenti con gli 800 metri maschili, una delle gare più attese anche in chiave azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: l'Italia si gioca gli outsider Sioli e Simonelli