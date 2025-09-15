Lite a Orta Nova padre e figlio denunciati dai coniugi raccontano un' altra versione dei fatti | Noi aggrediti

In merito ai gravi fatti avvenuti il 1° settembre in località ‘Campese’ a Orta Nova - di cui abbiamo pubblicato gli estremi della denuncia da parte di due coniugi - l'uomo accusato di averli aggrediti e minacciati di morte insieme al figlio - entrambi difesi dall'avv. Nicola Marro - ha raccontato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Ad Orta Nova la scuola può attendere Slitta il suono della prima campanella. Il caso Vai su Facebook

Lite a Orta Nova, padre e figlio denunciati dai coniugi raccontano un'altra versione dei fatti: Noi aggrediti; Foggia, ucciso il padre del 26enne accusato di aver ammazzato il figlio del boss Gaeta; Uccise per gelosia il ventenne figlio del boss a Orta Nova: condannato a 22 anni Mirko Tammaro.

Orta Nova, nuovo omicidio: ucciso oggi Gerardo Tammaro, padre del killer di Andrea Gaeta - L'uomo si trovava davanti alla propria abitazione, quando è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco sparati da due sicari. quotidiano.net scrive

Interviene in una lite per difendere un'amica, 39enne accoltellato al petto a Orta Nova: è grave - Un uomo di 39 anni intervenuto durante una lite ad Orta Nova per difendere un’amica, è stato ferito al petto con una coltellata ed è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it