L’invisibile prende forma nella mostra Fuori dai confini della realtà Tra Klee Chagall e Picasso

Life&People.it Nella città di Domodossola, l’arte non si limita ad essere contemplata: si respira, si attraversa, si sogna. La mostra “ Fuori dai confini della realtà. Tra Klee, Chagall e Picasso ”, ospitata dai Musei civici “Gian Giacomo Galletti” fino all’11 gennaio 2026, si offre come un varco sottile verso un altrove che si distanzia dal mondo della logica, trovando espressione nell’immaginazione. Il titolo non è un semplice suggello tematico, bensì una dichiarazione di intenti: varcare il limite per attraccare in una terra in cui il sogno diventa linguaggio e la forma non è gabbia ma respiro. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: invisibile - prende

L’invisibile prende forma nella mostra “Fuori dai confini della realtà. Tra Klee, Chagall e Picasso”

La musica dal vivo non è solo un sottofondo: è un’emozione che prende forma, una colonna sonora che parla d’amore. E prima che la festa inizi davvero, c’è un momento invisibile ma fondamentale: il soundcheck. È lì che si prepara la colonna sonora della se - facebook.com Vai su Facebook

Mostra 'La Forma dell'Oro' alla Rocca Roveresca di Senigallia - Testimonianze amorose o segni di distinzione sociale, i gioielli incarnano da sempre i sogni e le ambizioni degli uomini, ed oggi 400 esemplari dall'Età del bronzo all'Alto medioevo tornano a farlo ... Secondo ansa.it

Il 13 marzo in Gipsoteca sarà presentato il catalogo della mostra "A memoria di forma" - La mostra dei due artisti pisani Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni, a cura di Pietro Gaglianò, sarà visitabile fino a marzo Pisa, 20 febbraio 2025 - Lo riporta lanazione.it