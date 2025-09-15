linee inclinate per una villetta rivestita in alluminio che punta a differenziarsi

Villa SDM nasce su un lotto privo di vincoli urbanistici e paesaggistici, in un quartiere caratterizzato da edifici di stampo tradizionale, dalla facciata intonacata e dai tetti in coppi. Proprio per questo, la richiesta del committente era di non ripetere e mimetizzarsi, ma di osare ed emergere. Si tratta di una demolizione e ricostruzione integrale, firmata da tissellistudioarchitetti, ideata per andare oltre lo standard dell'abitazione monofamiliare urbana. Il risultato è un volume monolitico e scultoreo, in alluminio PREFA (Scaglia 29x29 in copertura e in facciata), nella luminosa finitura P. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

