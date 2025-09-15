L' incidente di Palma di Montechiaro | si è incastrato l' acceleratore dell' auto l' insegnante sbalzata fuori dall' abitacolo
Frattura orbitraria, fratture costali con contusioni polmonari e frattura del bacino. Questo il quadro clinico della sessantanovenne di Palma di Montechiaro, insegnante in pensione, che è rimasta ferita - la prognosi è riservata - in seguito ad un incidente stradale. L'anziana è stata trasferita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: incidente - palma
Incidente sulla provinciale Nola-Palma Campania: muore un 26enne
Un semplice incidente: il trailer dell'ultimo bellissimo film di Jafar Panahi Palma d'oro a Cannes
Tragico incidente sulla statale 101 Lecce-Gallipoli Nelle scorse ore, un grave incidente ha coinvolto un gruppo di motociclisti all’altezza di Lequile. Purtroppo ha perso la vita Mauro Carafa, 36 anni di Monteroni di Lecce, mentre altri sette centauri sono rimas - facebook.com Vai su Facebook
Minacce e maltrattamenti ai familiari, arrestato 26enne di Palma di Montechiaro - Un ventiseienne di Palma di Montechiaro è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato in esecuzione di un’ordinanza. Scrive grandangoloagrigento.it