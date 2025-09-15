L' incidente di Palma di Montechiaro | si è incastrato l' acceleratore dell' auto l' insegnante sbalzata fuori dall' abitacolo

Agrigentonotizie.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frattura orbitraria, fratture costali con contusioni polmonari e frattura del bacino. Questo il quadro clinico della sessantanovenne di Palma di Montechiaro, insegnante in pensione, che è rimasta ferita - la prognosi è riservata - in seguito ad un incidente stradale. L'anziana è stata trasferita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - palma

Incidente sulla provinciale Nola-Palma Campania: muore un 26enne

Un semplice incidente: il trailer dell'ultimo bellissimo film di Jafar Panahi Palma d'oro a Cannes

incidente palma montechiaro 232Minacce e maltrattamenti ai familiari, arrestato 26enne di Palma di Montechiaro - Un ventiseienne di Palma di Montechiaro &#232; stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato in esecuzione di un’ordinanza. Scrive grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Palma Montechiaro 232