Limitazioni ai diesel Euro 4 | Bogliolo Vince Liguria porta in consiglio l’interrogazione sul sistema MoVe-In
Domani il Consiglio Regionale della Liguria discuterà delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 4 introdotte dall'ordinanza del 1° luglio 2025. Al centro del dibattito ci sarà il sistema MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), pensato per consentire la circolazione entro una.
In questa notizia si parla di: limitazioni - diesel
Diesel Euro 5 Lombardia, la Regione posticipa di un anno le limitazioni alla circolazione
Le limitazioni ai veicoli diesel Euro 5 non scatteranno dal 1 ottobre. Regione Liguria e Comune di Genova sono allineati su questo, ma l'inasprimento dell'ordinanza anti smog arriverà comunque, probabilmente nel 2026
Limitazioni ai diesel Euro 4: Bogliolo (Vince Liguria) porta in consiglio l'interrogazione sul sistema MoVe-In - Noi Moderati chiede chiarimenti sull'efficacia della scatola nera per ridurre l'impatto delle restrizioni sulla mobilità dei cittadini
Torino, tornano in vigore le misure antismog: giorni, orari e veicoli coinvolti - Tornano in vigore da lunedì 15 settembre le misure antismog, già concordate e decise a livello di bacino padano dalle Regioni con il Ministero dell'Ambiente.