Lilli Gruber sfida Giorgia Meloni | Cosa le fa paura? La aspetto a Otto e mezzo

Cultweb.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lilli Gruber torna con la nuova stagione di Otto e mezzo, e lo fa con una sfida diretta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “ La aspetto in trasmissione “. L’intervista rilasciata al Corriere della Sera è un vero e proprio invito al confronto. O una sfida, dipende dai punti di vista. “ Cosa le fa tanta paura? “, chiede provocatoriamente la Gruber, ricordando una Meloni più giovane, “ spavalda e aggressiva “, che non temeva il confronto con i giornalisti. Il rifiuto del dialogo, secondo la conduttrice, è “ un segnale di debolezza ” e si inserisce in un contesto più ampio di delegittimazione dei “ poteri di controllo, dai giornalisti alla giustizia “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

