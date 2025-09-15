Ligue 1 | primo ko per l' OL e Psg solitario al comando il Marsiglia segna 4 gol

Parigi, 15 settembre 2025 – Sono servite quattro giornate per rivedere un comandante solitario in Ligue 1 e quella squadra non può che essere il Paris Saint-Germain. Il Psg è l'unica squadra a punteggio pieno dopo il successo contro il Lens, inseguita però dal Lille secondo, poi Monaco, Strasburgo e Lione, con quest'ultimi unici sconfitti di questa giornata. Torna alla vittoria anche il Marsiglia con un netto 4-0 sul Lorient. Vince anche il Paris FC, secondo successo consecutivo dopo quello contro il Metz. L'esito delle partite del weekend. Il fine settimana in Francia si apre con la reazione del Marsiglia ai problemi di fine mercato, culminati con la cessione di Rabiot. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ligue 1: primo ko per l'OL e Psg solitario al comando, il Marsiglia segna 4 gol

In questa notizia si parla di: ligue - primo

Esordio da sogno! Primo match, primo gol col Marsiglia: Pavard è già protagonista in Ligue 1 - facebook.com Vai su Facebook

Nella stagioni dei 7 metri e 06, della seconda vittoria della Diamond League. Di 9 gare su 10, chiuse al primo o secondo posto... Larissa IAPICHINO ha piazzato la gara peggiore dell'anno, nel momento più importante. È stata la sua peggiore prestazione dai C - X Vai su X

Ligue 1, esordio amaro per De Zerbi: Marsiglia ko al 90' col Rennes; Parte bene il Liverpool con un super Chiesa, in Ligue 1 De Zerbi ko; Kvaratskhelia illumina il Psg: primo gol in Ligue 1 e Monaco ko.

Ligue 1: primo ko per l'OL e Psg solitario al comando, il Marsiglia segna 4 gol - Psg unica squadra a punteggio pieno dopo il successo sul Lens, dietro vincono tutte tranne il Lione battuto dal Rennes ... Scrive sport.quotidiano.net

Ligue 1: Marsiglia a valanga, ok PSG e Lille, primo ko per il Lione - La quarta giornata di Ligue 1 è stata consegnata agli archivi, e si è aperta con il successo casalingo del Marsiglia di De Zerbi, che ha travolto 4- Segnala msn.com