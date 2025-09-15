Lieve scossa di terremoto a Bolsena
Una leggera scossa di terremoto è stata registrata nella serata di lunedì 15 settembre a Bolsena, alle 20,03.Secondo i dati forniti dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo di 1,8, con epicentro situato a circa tre chilometri a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: lieve - scossa
