Lieve scossa di terremoto a Bolsena

Una leggera scossa di terremoto è stata registrata nella serata di lunedì 15 settembre a Bolsena, alle 20,03.Secondo i dati forniti dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo di 1,8, con epicentro situato a circa tre chilometri a.