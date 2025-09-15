Liam Hemsworth dimentica Miley Cyrus sposerà Gabriella Brooks | conosciuta grazie all’ex

In passato si è parlato molto della storia tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Innamoratissimi eppure sbagliato l’uno per l’altra. Sembra che la famiglia di lui non fosse d’accordo con quell’unione e, alla fine, le cose tra loro sono finite in maniera pessima. Dal tira e molla al matrimonio, fino ad arrivare alla loro casa avvolta dalle fiamme e al divorzio. Nel 2023 poi la canzone Flowers, che lanciava numerose frecce avvelenate in direzione dell’ex marito, che ora si prepara a sposarsi nuovamente. Liam Hemsworth si sposa (per la seconda volta). Quello di Miley Cyrus è ormai un capitolo archiviato per Liam Hemsworth, che ha preferito negli ultimi anni non rispondere pubblicamente alla sua ex moglie. 🔗 Leggi su Dilei.it

