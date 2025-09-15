Liam Hemsworth dimentica Miley Cyrus sposerà Gabriella Brooks | conosciuta grazie all’ex
In passato si è parlato molto della storia tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Innamoratissimi eppure sbagliato l’uno per l’altra. Sembra che la famiglia di lui non fosse d’accordo con quell’unione e, alla fine, le cose tra loro sono finite in maniera pessima. Dal tira e molla al matrimonio, fino ad arrivare alla loro casa avvolta dalle fiamme e al divorzio. Nel 2023 poi la canzone Flowers, che lanciava numerose frecce avvelenate in direzione dell’ex marito, che ora si prepara a sposarsi nuovamente. Liam Hemsworth si sposa (per la seconda volta). Quello di Miley Cyrus è ormai un capitolo archiviato per Liam Hemsworth, che ha preferito negli ultimi anni non rispondere pubblicamente alla sua ex moglie. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: liam - hemsworth
Liam Hemsworth e Gabriella Brooks si sposano
Trailer della stagione 4 di the witcher con liam hemsworth nei panni di geralt
The Witcher 4, Netflix svela il primo teaser e la data d'uscita della nuova stagione con Liam Hemsworth
? Liam Hemsworth debutta come Geralt di Rivia nel primo teaser ufficiale di *The Witcher 4*. Guarda il video e scopri di più nell’articolo > https://www.cinefilos.it/serie-tv/news/liam-hemsworth-e-geralt-di-rivia-nel-primo-teaser-ufficiale-di-the-witcher-stagion - facebook.com Vai su Facebook
The Witcher 4, il primo teaser svela la data d'uscita e ci mostra Liam Hemsworth! - X Vai su X
Liam Hemsworth sposerà Gabriella Brooks: “L’ex moglie Miley Cyrus conosceva la modella”, cosa è emerso - Liam Hemsworth con un post Instagram ha annunciato il fidanzamento con Gabriella Brooks, modella con la quale fa coppia dal 2021 ... Lo riporta fanpage.it
Liam Hemsworth e Gabriella Brooks fanno sul serio: «Il mio raggio di sole». La fidanzata conosciuta 2 mesi dopo il divorzio con Miley Cyrus - Dopo la burrascosa storia con Miley Cyrus, 32 anni, il divo di Hollywood ha ritrovato il sorriso con la modella australiana. ilmattino.it scrive