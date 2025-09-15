L'ex romanista Riise ha ancora una potenza mostruosa nel piede | spacca tutto pubblico incredulo

John Arne Riise vince la sfida della potenza con Steven Gerrard: il suo tiro mancino fa ancora paura.

ex romanista riise haL’ex romanista Riise ha ancora una potenza mostruosa nel piede: spacca tutto, pubblico incredulo - Scaricato brutalmente da Rafa Benitez nel 2008, al punto da crollare in lacrime, Riise giocò poi tre anni alla Roma, risultando il più presente a fine anno nella stagione 2009- Si legge su fanpage.it

