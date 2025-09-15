L’ex calciatore azzurro elogia i nuovi arrivati | parole al miele per i calciatori
Un ex calciatore del Napoli ha espresso delle parole al miele per due dei nuovi acquisti azzurri, con il suo pensiero in merito al loro potenziale Il Napoli ha reagito sicuramente alle richieste di Antonio Conte sul calciomercato. Sono stati realizzati tanti colpi, molto mirati per rafforzare – soprattutto numericamente – la rosa azzurra. L’arrivo nell’ultimo giorno di mercato di Rasmus Hojlund, ad esempio, ha cambiato molte cose. Nell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina sono scesi in campo dal 1?, per la prima volta, il centravanti danese e Sam Beukema, difensore su cui il Napoli ha investito e puntato molto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: calciatore - azzurro
UFFICIALE – De Laurentiis presenta il nuovo calciatore azzurro: l’annuncio
Cessione Napoli, avviati i contatti con il calciatore azzurro: le ultime
Napoli, Conte perde un altro calciatore dopo Rrahmani: frattura alla mano per un portiere azzurro
Il numero uno azzurro si presenta ai nuovi tifosi: "Qui si gioca per vincere, non possiamo nasconderci. La Premier è il sogno di qualsiasi calciatore, finalmente ci giocherò anche io" - facebook.com Vai su Facebook
? Nosa Edward Obaretin è un nuovo calciatore azzurro: difensore italiano, classe 2003, arriva a titolo temporaneo dal @sscnapoli - X Vai su X