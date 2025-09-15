Lewis Hamilton piatto con la Ferrari ma le critiche sono smisurate | un campione trova sempre il rimedio

Lewis Hamilton non sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, ma le critiche che ha dovuto incassare sono state eccessive e talvolta pretestuose. Ma la F1 rivedrà l'Hamilton di un tempo che e pronto a spedire al mittente le critiche e nel 2026 magari riuscirà a lottare per il titolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

