L'esordio di Gagliardini col Verona dura mezz'ora infortunio alla spalla e cambio | il dolore è atroce

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esordio di Roberto Gagliardini con l'Hellas Verona dura mezz'ora, infortunio alla spalla per il centrocampista ex Inter e Monza: il dolore è atroce e Zanetti è costretto alla sostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'esordio di Gagliardini col Verona dura mezz'ora, infortunio alla spalla e cambio: il dolore è atroce.

