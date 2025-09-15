L' esercito israeliano pronto all' affondo Hamas sposta ostaggi come scudi

Per la prima volta Benyamin Netanyahu ha ammesso pubblicamente che Israele sta affrontando un crescente isolamento economico, tanto da dover immaginare un futuro autosufficiente. Parole pronunciate dopo il messaggio di "sostegno incrollabile" da parte di Marco Rubio in conferenza stampa congiunta a Gerusalemme. A nome del presidente Trump, il segretario di Stato Usa ha sottolineato l'amicizia e.

