Leonardo DiCaprio sarà nel cast di Heat 2 l' atteso sequel diretto di Michael Mann?
L'attore premio Oscar, recentemente diretto da Paul Thomas Anderson, sembra potrebbe essere coinvolto nell'atteso film in fase di sviluppo ormai da anni. Michael Mann è da tempo al lavoro su Heat 2, il sequel del suo film arrivato nelle sale ben 30 anni fa, nel 1995. Secondo alcune indiscrezioni il film potrebbe ora contare sulla presenza nel cast di un premio Oscar: Leonardo DiCaprio è infatti indicato come un possibile protagonista del progetto. DiCaprio nel cast di Heat 2? Il sito World of Reel sostiene infatti di aver ricevuto un'indiscrezione relativa al coinvolgimento dell'attore nel film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip
Dentro la prima festa di nozze di Jeff Bezos a Venezia: Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti tra gli ospiti, pizza napoletana, corteo di barche e cellulari spenti
Bomboniere matrimonio Bezos, cosa regaleranno gli sposi a Leonardo DiCaprio e ai 200 super ospiti
Leonardo DiCaprio attivista nel nuovo film di Paul Thomas Anderson «Una battaglia dopo l'altra», dove il «cattivo» è Sean Penn Vai su Facebook
Leonardo DiCaprio: «Io eroe imperfetto, mi ispiro a Drugo (e a mio papà hippy)» - X Vai su X
Una Battaglia dopo l'Altra: DiCaprio è un fuoriclasse, parola di Benicio del Toro: "Lo ammiro da decenni" - Benicio del Toro racconta com'è stato lavorare con Leonardo DiCaprio sul set di Una Battaglia dopo L'Altra. Si legge su comingsoon.it
Leonardo DiCaprio, eroe imperfetto in 'Una battaglia dopo l'altra' - Sceglie i suoi ruoli senza affanno e trent'anni fa aveva rifiutato la parte del protagonista di 'Boogie Nights'. msn.com scrive