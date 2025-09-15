L’editorialista del Washington Post licenziata in tronco per le sue critiche a Charlie Kirk Chi è Karen Attiah

Vestito blu fino ai piedi, rosa rossastra in bocca nella posa inconfondibile della Statua della Libertà. Nella mano destra, a mo’ di torcia accesa, una edizione in fiamme del Washington Post, il giornale per cui lavorava. Così l’editorialista Karen Attiah ha annunciato il suo licenziamento in tronco dallo storico giornale della capitale americana, perché accusata di «grave negligenza» e di aver messo in pericolo fisicamente i suoi colleghi. Nelle ore successive all’ assassinio di Charlie Kirk, attivista trumpiano, la commentatrice afroamericana lo aveva duramente criticato, descrivendolo come «un uomo bianco che sposa l’odio e la violenza». 🔗 Leggi su Open.online

