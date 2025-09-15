Lecco si prepara ai Master Games 2027 | parte il countdown
Lecco si prepara a diventare protagonista della scena sportiva internazionale. Stasera, mercoledì 17 settembre alle 18.30, piazza Garibaldi farà da cornice al lancio ufficiale del countdown per i Como Lake 2027 Open Master Series, la manifestazione multisportiva che dal 17 settembre 2027 porterà. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: lecco - prepara
Il partito punta a consolidare il primato in Consiglio comunale e prepara la sfida elettorale del 2026, mentre si negozia il ruolo degli alleati di centrodestra Fratelli D'Italia Città di Lecco Lega - Segreteria Provinciale di Lecco Lega Lombardia Salvini - Lecco Forz - facebook.com Vai su Facebook
Polisportiva Valmadrera. Weekend di preparazione per gli U14 tra ritiri e amichevoli https://lecconotizie.com/sport/valmadrera-sport/polisportiva-valmadrera-weekend-di-preparazione-per-gli-u14-tra-ritiri-e-amichevoli/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Lecco si prepara ai Master Games 2027: parte il countdown - Al via il conto alla rovescia per l'evento multisportivo che porterà atleti da tutto il mondo sul Lario Lecco si prepara a diventare protagonista della scena sportiva internazionale. Scrive leccotoday.it
European Masters Games a Como, Lecco e Varese: il vertice tra i sindaci - Come noto Como, Lecco e Varese ospiteranno nel 2027 gli European Masters Games, la manifestazione multi- Come scrive comozero.it