C ara Ester, è un po’ che leggo la tua rubrica su Io Donna ed eccomi qui a scriverti ed a raccontarti la mia storia difettosa. Da 4 anni ho una storia che pensavo fosse d’amore con un uomo sposato da quasi 10 anni, 2 bambine, una di 7, l’altra di 4. Amore e relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Ci siamo conosciuti in ambito lavorativo tramite un amico comune. A me è piaciuta fin da subito la sua sicurezza, il suo carisma. Ammiravo poi il fatto che oltre ad essersi affermato professionalmente si fosse costruito quella che ai miei occhi di allora era la famigliola del mulino bianco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le Relazioni difettose – Mi ha lasciato da sola dopo l’aborto