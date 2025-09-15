Le penultime lettere di Mario Rui All’assist di Spinazzola a Højlund ho avuto un sussulto tipo Foster Wallace con Federer

Le penultime lettere di Mario Rui n. 9 * Caro Luigi, come stai? Lo so non mi sono fatto più vivo. Non ti ho scritto, non sono passato in tabaccheria. È molto difficile, quando vengo a Materdei mi commuovo, solo che certe volte è una commozione difficile da sostenere. Passa il tempo e ho capito che le emozioni che un uomo può sopportare sono molte ma con gli anni, e il susseguirsi delle vicende, diventano sempre meno. Che ti devo dire, Lui’, soffro, soffro a non giocare più, ormai è più di un anno, soffro se cammino per Napoli perché mi sento di appartenere a questa città e, per certi versi, sono tornato a essere straniero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le penultime lettere di Mario Rui / All’assist di Spinazzola a Højlund ho avuto un sussulto, tipo Foster Wallace con Federer

In questa notizia si parla di: penultime - lettere

Le penultime lettere di Mario Rui / All'assist di Spinazzola a Højlund ho avuto un sussulto, tipo Foster Wallace con Federer; Le penultime lettere di Mario Rui / Mi ha scritto Zielinski, secondo me sotto sotto tifa Napoli; Le penultime lettere di Mario Rui / A Napoli-Cagliari ero nel gabbiotto di Conte.

Mario Rui torna in Serie A? Un club è pronto a chiudere l’affare - Mentre il club toscano è vicino a chiudere per Lorran, talento diciannovenne del Flamengo, e per Calvin Stengs, il focus del mercato si sposta ora sulla ... Da msn.com

Mario Rui ancora svincolato. E' stato vicino alla Roma, ha offerte dalla Turchia - L'ex terzino sinistro del Napoli, in passato anche giocatore del club capitolino, è stato vicino al rientro ... Riporta msn.com