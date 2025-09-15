Le cassette delle lettere ora misurano anche l' inquinamento dell' aria

Poste Italiane ha installato in provincia di Modena 14 nuove cassette smart 2.0. Oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette, di dimensioni più piccole, sono dotate di tecnologia IOT e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: cassette - lettere

Mestre, nelle cassette delle lettere la guida per convertire all'Islam

“Lettere, raccomandate e bollette fuori dalle cassette in alcune vie di Parma”: scatta la protesta

"Lettere, raccomandate e bollette consegnate fuori dalle cassette? Dispiaciuti, monitoreremo le zone segnalate"

C'è stato un tempo, nelle decadi passate, in cui chi faceva parte di una sottocultura, invariabilmente andava alla ricerca dei propri simili in qualche modo. C'erano testate musicali, annunci, fanzine, scambi di cassette, lettere e materiali vari. E soprattutto nasce - facebook.com Vai su Facebook

La cassetta postale diventa smart: da buca delle lettere a centralina antismog - La vecchia cassetta postale rossa, quella dove imbucavamo lettere e cartoline quando social e mail non erano ancora stati inventati, si sta trasformando. repubblica.it scrive

Poste, a Roma le prime cassette per le lettere intelligenti: dati sull’ambiente e sul meteo - A 60 anni dal loro debutto in tutta Italia, con le cassette postali rosso fuoco, ecco che arrivano quelle con il display per le informazioni sul meteo e sulle condizioni dell’ambiente circostante. Secondo roma.corriere.it