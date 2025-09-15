Le cassette delel lettere ora misurano anche l' inquinamento dell' aria
Poste Italiane ha installato in provincia di Modena 14 nuove cassette smart 2.0. Oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, le nuove cassette, di dimensioni più piccole, sono dotate di tecnologia IOT e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Un'altra transizione da affrontare, quella delle cassette della posta. Sì, quelle rosse dove si imbucano lettere e cartoline. Poste Italiane, in seguito a un provvedimento dell'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha infatti
Cassette delle lettere tecnologiche - Poste Italiane sostituisce le cassette rosse con le Smart letter box, che oltre a spedire lettere monitorano anche la qualità dell'aria.
Poste, da oggi chiudono le storiche cassette delle lettere: chi deve spedire dovrà andare in ufficio. La fine di un'era - mail e foto delle vacanze inviate (al posto delle cartoline) via WhatsApp o postate su Facebook.