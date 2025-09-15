LBATV | abbonamento annuale a 99€ Un mese gratis se acquisti entro il 1° ottobre

Sportintv.eu | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della LBA Umberto Gandini ha parlato della nuova piattaforma OTT LBATV, che sarà ufficialmente lanciata martedì 23 settembre. Gli appassionati potranno acquistare un abbonamento annuale al costo di 99€ in un unico pagamento oppure a 9,99€ al mese per 12 mesi con il piano annuale a rate mensili. Per chi invece preferisce un’opzione più flessibile, sarà disponibile il . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

lbatv abbonamento annuale a 998364 un mese gratis se acquisti entro il 1176 ottobre

© Sportintv.eu - LBATV: abbonamento annuale a 99€. Un mese gratis se acquisti entro il 1° ottobre

In questa notizia si parla di: lbatv - abbonamento

lbatv abbonamento annuale 998364Ecco la nuova LBA TV – Abbonamento a 99 euro annuale, il lancio dal 23 Settembre - Il Presidente della LBA Umberto Gandini ha parlato anche della nuova piattaforma OTT LBATV, che sarà ufficialmente lanciata martedì 23 ... Lo riporta basketinside.com

Legabasket TV nasce il 23 settembre: ufficiali i prezzi e i tipi di abbonamento - Rese note in via ufficiale le modalità e i costi della nuova piattaforma LBATV: il piano annuale costa 99 euro, sconto per chi aderisce entro il 1° ottobre. Da varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Lbatv Abbonamento Annuale 998364