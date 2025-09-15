Roma, 15 settembre 2025 – Non è sicuramente il momento migliore per Lazio e Roma, entrambe sconfitte nello scorso turno di campionato. I giallorossi hanno trovato la prima sconfitta in casa contro il Torino dopo le due vittorie contro Bologna e Pisa, mentre i biancocelesti sono caduti al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Grosso, dopo la goleada dello scorso turno contro il Verona. Tuttavia, nella Capitale si respira già un clima diverso. Domenica alle 12:30, infatti, andrà in scena il primo derby della stagione, che vedrà contrapposte le due squadre. Tutto si ferma e la città si infiamma perché, come al solito, il derby è più di una semplice partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio, Sarri e il suo rapporto col derby: “La partita più pesante che abbia mai affrontato”