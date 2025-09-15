L' azienda che da tre bonus ai dipendenti coi figli
Soldi in busta paga per ogni figlio che frequenta la scuola, un assegno per ogni nato e bonus per i risultati scolastici dei figli. Questo è il piano welfare 2025 di Sparco, azienda torinese specializzata nell'abbigliamento tecnico per moto. Il programma riguarda i 750 dipendenti italiani. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: azienda - bonus
L'azienda umbra che premia i dipendenti: bonus medio di 1700 euro a testa
Trenord, bonus legati alla puntualità: “Così motiviamo tutta l’azienda a raggiungere gli obiettivi”
Una Natività, copia di Federico Barocci realizzata nel XVII secolo, conservata a Montegiorgio (Fermo) nelle Marche, che rinasce grazie al contributo di un privato tramite Art Bonus: l’azienda Luna Srl, già attiva nel sostegno a interventi di tutela del patrimonio a - facebook.com Vai su Facebook
Un mese di stipendio extra: l'azienda lombarda che premia i propri dipendenti - Un bonus fedeltà indirizzato a coloro che hanno maturato tre anni di presenza: SESI, l'azienda leader nel noleggio bagni per cantieri ed eventi che premia i propri dipendenti in maniera concreta ... Da today.it
Sesi premia la fedeltà: da settembre un bonus speciale per i dipendenti con tre anni di anzianità - Attraverso queste azioni, l’azienda promuove un contesto in cui ogni persona possa sentirsi riconosciuta, supportata e parte attiva di una crescita condivisa, valorizzando il talento e il benessere in ... varesenews.it scrive