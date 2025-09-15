L’avvocato Carmine Foreste nominato dal Comune di Avellino per il caso Dolce Vita

Avellinotoday.it | 15 set 2025

Avellino, 15 ottobre – Sarà l’avvocato Carmine Foreste, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, a rappresentare il Comune di Avellino nell’udienza preliminare del procedimento giudiziario denominato “Dolce Vita”, in programma davanti al Gup del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

