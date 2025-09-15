Lavoro e disabilità i primi numeri dell' innovativo progetto Stil

96 iscritti con un totale di 15 assunzioni, 15 tirocini attivati e 5 tirocini in fase di attivazione: dopo appena sette mesi dal suo avvio (il progetto ha preso il via lo scorso 31 gennaio 2025), sono importanti e consistenti i numeri attuali che fotografano il progetto "STIL - Lavoro&Disabilità". 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: lavoro - disabilit

Diversit e inclusione nel lavoro ruolo strategico del Diversity e Disability Manager #fiscoetasse #fisco #tasse Vai su Facebook

Stil - Lavoro&Disabilità: positivo il primo bilancio - Sono 96 gli iscritti al progetto con un totale di 15 assunzioni, 15 tirocini attivati ????e 5 tirocini in fase di attivazione ... Segnala lanazione.it

Il Fatto di domani. Primo Maggio e lavoro, la propaganda di Meloni sbugiardata dai numeri. Terre rare, Usa e Ucraina a un passo d’accordo (o dalla rottura) - LAVORO, LA PROPAGANDA DI MELONI: CONVOCA I SINDACATI E ANNUNCIA 1,2 MLD DI EURO PER LA SICUREZZA. Si legge su ilfattoquotidiano.it