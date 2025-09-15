Lavori sull' A30 chiusura notturna all' uscita svincolo di Mercato San Severino

Salernotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dall'una alle 6 di martedì 16 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Mercato San Severino, per chi proviene da Caserta. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Castel San Giorgio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - sull

Settimana a ostacoli sull’A8: via ai lavori di manutenzione, svincoli chiusi di notte

Lavori sull'autostrada A4 tra Verona e Soave: come cambia la viabilità da lunedì 23 giugno

Due asili nuovi di zecca grazie ai fondi Pnrr: il punto sull'andamento dei lavori

Lavori sull'A30, chiusura notturna all'uscita svincolo di Mercato San Severino; Lavori sull'A30, chiusura notturna all'uscita svincolo di Mercato San Severino; Barriere anti rumore sull'A30 fra Castel San Giorgio e Fisciano: ok dal Ministero.

Tangenziale Est chiude a Roma per lavori fino al 14 agosto: tutti gli orari e come cambia il traffico - Dopo i lavori nel mese di luglio, ulteriori chiusure sono previste in questo agosto, dal 31 luglio al 14 agosto, la ... fanpage.it scrive

Uno stop per venti giorni. Lavori al ponte sul Po. Chiusura totale di notte - Bressana Bottarone, il cantiere all’impalcato stradale scatterà il 21 luglio. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Sull A30 Chiusura