Lavori in Tangenziale nuovo intervento al sottopasso | chiuso per una notte
Come già anticipato nei giorni scorsi, per consentire alla ditta esecutrice di completare i lavori di Anas sulla statale 16 Adriatica in corrispondenza del sottopasso di Madonna dell’Albero, sarà necessario chiudere lo stesso per una nottata. La chiusura è stata programmata dalle 20 di domani. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - tangenziale
