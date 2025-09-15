Lavori in stazione soppresse per tre giorni diverse corse tra Modena e Carpi
Nei giorni 16, 17 e 18 settembre Rete Ferroviaria Italiana effettuerà interventi di manutenzione all’infrastruttura nella stazione di Modena. I lavori consistono nel rinnovo di alcuni deviatoi, funzionali alla gestione del traffico nello scalo modenese.L’attività comporterà la temporanea. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - stazione
La mappa dei cantieri: al via anche i lavori vicino alla stazione. “Rush finale per il Pnrr”
Stazione ferroviaria: si parte con i cantieri, Rfi annuncia l'inizio dei lavori da 15 milioni
Riapre la stazione ecologica dopo due mesi di chiusura per lavori
Prossimi lavori nella frazione di Stazione. Sono stati affidati alla Ditta Prato Scavi srl i lavori di riqualificazione del parcheggio e spazio giochi di via Alfieri a Stazione. Il quadro economico complessivo della riqualificazione ammonta ad euro 119900 completam - facebook.com Vai su Facebook
#Treni | #lavori | Stazione Termini Previsti lavori di manutenzione programmata alla stazione di #Roma #Termini, modifiche alla cicolazione dal #15settembre al #9ottobre ? https://buff.ly/pQjBg2X @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X
Stazione Termini, chiusi tre binari dall'11 agosto per lavori. Nuovi scambi a Tiburtina. E Trastevere si rifà il look - Rete Ferroviaria italiana (Gruppo FS) annuncia che effettuerà lavori di ammodernamento per il migliorare i servizi rivolti ai cittadini del ... Da roma.corriere.it
Lavori di riqualificazione della M2: treni rallentati e una stazione chiusa per tre mesi - Milano, 3 giugno 2025 – Lavori per la riqualificazione della M2: da oggi, mercoledì 3 giugno, è in programma una serie di modifiche al servizio per consentire il completamento di alcune manutenzioni ... ilgiorno.it scrive