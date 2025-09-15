Lavori in stazione soppresse per tre giorni diverse corse tra Modena e Carpi

Modenatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni 16, 17 e 18 settembre Rete Ferroviaria Italiana effettuerà interventi di manutenzione all’infrastruttura nella stazione di Modena. I lavori consistono nel rinnovo di alcuni deviatoi, funzionali alla gestione del traffico nello scalo modenese.L’attività comporterà la temporanea. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

