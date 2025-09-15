Lavori del tram un residente denuncia | Tagliati i cavi di internet in via di Corticella
Mattinata più difficile del solito per i residenti in via di Corticella, che da quanto ha riferito un cittadino avrebbero subito un guasto importante alla linea internet. “Durante i lavori per la realizzazione della linea tram questa mattina i tecnici hanno tagliato i cavi di internet di FiberCop. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
