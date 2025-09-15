Latina 26enne trovato carbonizzato in auto | disposta l’autopsia

Prima l'esplosione nel cuore della notte, poi il rogo di un'autovettura. Subito dopo il macabro ritrovamento dentro un'auto in fiamme a Sermoneta Scalo, in provincia di Latina del cadavere carbonizzato di un giovane. All'interno di una Fiat 500 completamente bruciata, parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un giovane di 26 anni, Francesco Loverso, residente a Latina. Sul posto sono intervenuti, con i vigili del fuoco, i carabinieri del reparto investigativo del comando provinciale di Latina, intervenuti dopo una segnalazione. L'autovettura coinvolta, intestata al padre della vittima, è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Francesco Loverso trovato morto carbonizzato a Sermoneta nell'auto parcheggiata davanti alla stazione - Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto in auto in un parcheggio a Sermoneta Scalo, in provincia di Latina, la macchina è di proprietà del padre ... virgilio.it scrive