Latina 15enne si impicca giorno prima del rientro a scuola aperto fascicolo per istigazione | compagni lo chiamavano Paoletta e maestra incitò alla rissa
Dietro il gesto estremo, secondo quanto emerso, ci sarebbe una lunga storia di presunto bullismo. La Procura di Cassino ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di istigazione al suicidio, mentre il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto ispezioni negli istituti frequentati da Pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: latina - 15enne
Bullismo e tragedia a Latina: la lettera del fratello di Paolo al Governo dopo il suicidio del 15enne
Latina, 15enne vittima di bullismo si toglie la vita: il fratello scrive a Valditara
Latina, ragazzino 15enne suicida per i bulli: preso in giro per i capelli lunghi. Le 15 denunce dei genitori cadute nel vuoto
Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole - X Vai su X
#Tragedia #Lutto #SantiCosmaeDamiano #Lazio #Latina #SudPontino Tragedia a Santi Cosma e Damiano: 15enne ritrovato morto nella sua cameretta - facebook.com Vai su Facebook
15enne suicida a Latina, Valditara chiama il padre di Paolo. Ispezioni nelle due scuole; Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole; Studente suicida in casa, la rabbia dei genitori: La scuola sapeva che nostro figlio veniva perseguitato dai bulli.
Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola - lo chiamavano Paoletta perchè portava ii capelli lunghi a caschetto, il fatto è successo in provincia di Latina, la procura di Cassino apre una inchiesta sulle due ultime scuole ... Si legge su rtl.it