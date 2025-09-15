Latina 15enne si impicca giorno prima del rientro a scuola aperto fascicolo per istigazione | compagni lo chiamavano Paoletta e maestra incitò alla rissa

Dietro il gesto estremo, secondo quanto emerso, ci sarebbe una lunga storia di presunto bullismo. La Procura di Cassino ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di istigazione al suicidio, mentre il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto ispezioni negli istituti frequentati da Pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

latina 15enne si impicca giorno prima del rientro a scuola aperto fascicolo per istigazione compagni lo chiamavano paoletta e maestra incit242160alla160rissa

Latina, 15enne si impicca giorno prima del rientro a scuola, aperto fascicolo per istigazione: compagni lo chiamavano "Paoletta" e maestra incitò alla rissa

Bullismo e tragedia a Latina: la lettera del fratello di Paolo al Governo dopo il suicidio del 15enne

Latina, 15enne vittima di bullismo si toglie la vita: il fratello scrive a Valditara

Latina, ragazzino 15enne suicida per i bulli: preso in giro per i capelli lunghi. Le 15 denunce dei genitori cadute nel vuoto

15enne suicida a Latina, Valditara chiama il padre di Paolo. Ispezioni nelle due scuole; Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole; Studente suicida in casa, la rabbia dei genitori: La scuola sapeva che nostro figlio veniva perseguitato dai bulli.

latina 15enne impicca giornoPaolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola - lo chiamavano Paoletta perchè portava ii capelli lunghi a caschetto, il fatto è successo in provincia di Latina, la procura di Cassino apre una inchiesta sulle due ultime scuole ... Si legge su rtl.it

