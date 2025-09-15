L’assassino di Charlie Kirk non collabora ma il dna lo incastra L’Fbi svela il messaggio in cui annunciava l’attentato

Il dna su un asciugamano e un cacciavite trovati insieme al fucile usato per uccidere Charlie Kirk corrispondono a quelli di Tyler Robinson, il ventiduenne arrestato per l’omicidio. Ad annunciarlo è stato il capo dell’Fbi, Kash Patel. A corroborare il quadro accusatorio ci sono poi le testimonianze delle persone vicine a Robinson, il quale, a differenza di quanto era emerso nelle ore successive all’arresto, non sta collaborando. Il chiarimento è arrivato dal governatore dello Stato dello Utah, il repubblicano Spencer Cox, che ha precisato quanto la collaborazione di «tutte le persone a lui vicine» sia «importantissima», perché sta aiutando a «capire molto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

