Il dna su un asciugamano e un cacciavite trovati insieme al fucile usato per uccidere Charlie Kirk corrispondono a quelli di Tyler Robinson, il ventiduenne arrestato per l’omicidio. Ad annunciarlo è stato il capo dell’Fbi, Kash Patel. A corroborare il quadro accusatorio ci sono poi le testimonianze delle persone vicine a Robinson, il quale, a differenza di quanto era emerso nelle ore successive all’arresto, non sta collaborando. Il chiarimento è arrivato dal governatore dello Stato dello Utah, il repubblicano Spencer Cox, che ha precisato quanto la collaborazione di «tutte le persone a lui vicine» sia «importantissima», perché sta aiutando a «capire molto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L'assassino di Charlie Kirk non collabora, ma il dna lo incastra. L'Fbi svela il messaggio in cui annunciava l'attentato