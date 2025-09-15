L' Arezzo ha il vento alle spalle Qualità carattere episodi | amaranto a punteggio pieno

Today.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LASSU' QUALCUNO CI AMA - Chi non pensa che dall'alto stiano arrivando segnali univoci e precisi, metta un dito qua sotto: il palo del Forlì all'88' che blinda l'1-0 della prima giornata, il tiro appena fuori della Vis Pesaro al 93' che conserva il successo di misura della scorsa settimana. E poi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arezzo - vento

L'Arezzo ha il vento alle spalle. Qualità, carattere, episodi: amaranto a punteggio pieno; Senza tifosi ma con il vento alle spalle. Gli amaranto in Piemonte per allungare la serie utile; All'attacco della Vis Pesaro e dei tabù. L'Arezzo vuole restare a punteggio pieno.

arezzo ha vento spalleL'Arezzo ha il vento alle spalle. Qualità, carattere, episodi: amaranto a punteggio pieno - L'avvio di stagione ha fruttato 4 vittorie in 4 giornate, impresa riuscita solo alla squadra di Somma nel 2003. Come scrive arezzonotizie.it

Sava attacca scaramelli: "Basta con chi viene da fuori a fare carriera sulle spalle di Arezzo" - Scaramelli sarebbe l’ennesimo senese che vuole fare carriera a spese di Arezzo, delle sue vallate e del suo tessuto produttivo. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Ha Vento Spalle