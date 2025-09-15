L' antico orto dei frati de La Verna restaurato con uno spazio per i più piccoli
Oggi è stato inaugurato ufficialmente il MiniOrto, un’area speciale per bambini e ragazzi creata all’interno dell’Antico Orto dei frati francescani del Santuario de La Verna. Il restauro dell’Antico Orto è un progetto del parco nazionale foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: antico - orto
Giornata del Panorama 2025 Domenica 7 settembre Ore 6.00 – Concerto di musica classica all’alba Ore 11.00, 16.00, 17.00 – Visita guidata “Il panorama dall’Orto sul Colle dell’Infinito” Un percorso dedicato alla storia dell’antico Monastero di Santo Stefa - facebook.com Vai su Facebook
L'antico orto dei frati della Verna restaurato dai volontari di Miniconf - L’antico orto dei frati francescani del Santuario de La Verna è stato restaurato grazie a un progetto del parco nazionale Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna in collaborazione con la ... arezzonotizie.it scrive
Monterosso, appello dei frati cappuccini per ridare vita all’antico orto del convento: “Adottate i nostri limoni” - Scegli, monitora la coltivazione del tuo albero e la crescita dei tuoi frutti, per sostenere il ... Scrive ilsecoloxix.it