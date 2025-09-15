L' antico orto dei frati de La Verna restaurato con uno spazio per i più piccoli

Oggi è stato inaugurato ufficialmente il MiniOrto, un’area speciale per bambini e ragazzi creata all’interno dell’Antico Orto dei frati francescani del Santuario de La Verna. Il restauro dell’Antico Orto è un progetto del parco nazionale foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

L'antico orto dei frati della Verna restaurato dai volontari di Miniconf - L’antico orto dei frati francescani del Santuario de La Verna è stato restaurato grazie a un progetto del parco nazionale Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna in collaborazione con la ... arezzonotizie.it scrive

