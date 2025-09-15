Lampedusa 326 migranti sbarcati in poche ore

La nave della ong tedesca “Amira” ha sbarcato all’alba, al molo commerciale di Lampedusa, 31 migranti salvati nel canale di Sicilia. A comporre il gruppo egiziani, sudanesi e somali, partiti con un gommone di 6 metri da Zawiya, in Libia, nella serata di venerdì. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove gli ospiti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lampedusa, 326 migranti sbarcati in poche ore

In questa notizia si parla di: lampedusa - migranti

