Lacrime e incredulità Messina dà l' addio al 13enne Francesco Pantano

Messinatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lacrime e incredulità di una città intera. Messina fa fatica ad accettare la triste fine di Francesco Pantano, il 13enne morto in seguito a un incidente in monopattino avvenuto lo scorso 5 settembre. Nel pomeriggio i funerali del ragazzino nella chiesa dell'Immacolata a Boccetta. A dare l'ultimo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lacrime - incredulit

Cerca Video su questo argomento: Lacrime Incredulit224 Messina D224