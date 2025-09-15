Lacrime e incredulità Messina dà l' addio al 13enne Francesco Pantano
Lacrime e incredulità di una città intera. Messina fa fatica ad accettare la triste fine di Francesco Pantano, il 13enne morto in seguito a un incidente in monopattino avvenuto lo scorso 5 settembre. Nel pomeriggio i funerali del ragazzino nella chiesa dell'Immacolata a Boccetta. A dare l'ultimo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
