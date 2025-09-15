. Un viaggio emozionante tra la Sardegna primordiale e le scelte dei protagonisti, tra silenzi, ironia e intensità visiva. “La vita va così”, il nuovo film di Riccardo Milani con Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, è una di quelle opere che arrivano con il passo sicuro delle storie destinate a lasciare un segno. Un film d’apertura che cattura l’attenzione. Presentato come film d’apertura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, l’opera si annuncia già come uno degli eventi cinematografici più attesi dell’autunno e segna l’incontro tra due protagonisti amatissimi dello spettacolo italiano che, pur provenendo da percorsi diversi, trovano qui un terreno comune fertile e sorprendente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - La vita va così: il film che segna un incontro unico nel cinema italiano